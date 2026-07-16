Aston Villa fecha com João Gomes por R$ 305 milhões

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Aston Villa fechou um acordo para contratar o volante brasileiro João Gomes, do Wolverhampton. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, que afirmou que o negócio está fechado entre os clubes e falta apenas a realização dos exames médicos para a assinatura do contrato.

Segundo Romano, a negociação prevê o pagamento de € 40 milhões (cerca de R$ 274 milhões) fixos, além de € 5 milhões (R$ 34 milhões) em bônus por metas, podendo chegar a € 45 milhões (aproximadamente R$ 308 milhões). A imprensa inglesa também informou que a operação gira em torno de 35 milhões de libras, valor que pode chegar a 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões) com os adicionais.

João Gomes já deixou o centro de treinamentos do Wolverhampton, em Portugal, onde o clube realiza a pré-temporada, para viajar e concluir os exames médicos com o Aston Villa. Aos 25 anos, o volante chega ao time comandado por Unai Emery após duas temporadas e meia no Wolverhampton.

Contratado junto ao Flamengo em janeiro de 2023, João rapidamente se consolidou como um dos principais jogadores da equipe inglesa graças à intensidade na marcação e à capacidade de chegada ao ataque. Antes do acerto com o Aston Villa, o Atlético de Madrid também demonstrou interesse na contratação do brasileiro. No entanto, as negociações com o clube espanhol esfriaram nas últimas semanas, abrindo caminho para o avanço da equipe de Birmingham.