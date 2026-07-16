Brawl Stars: Caixa Nori Grátis com Link de Resgate

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O resgate de uma Caixa Nori Grátis já está disponível no Brawl Stars por tempo limitado. Essa caixa faz parte do evento especial de lançamento do Brawler Nori, que pode ser desbloqueado gratuitamente ao juntar 20 Caixas Nori durante o evento.

Quem quiser tentar a sorte, basta resgatar pelo link oficial e abrir a caixa diretamente no jogo. A recompensa é uma chance extra de avançar no evento do Nori e garantir mais progresso sem gastar nada.

Como Resgatar a Caixa Nori Grátis

O processo é rápido e simples. Como se trata de um link oficial de campanha, basta seguir o passo a passo:

Acesse este post em um celular com o Brawl Stars instalado. Clique no botão de resgate. O jogo abrirá automaticamente no celular. Confirme o resgate na tela e pronto. A Caixa Nori já poderá ser aberta na sua conta.

Dica importante: links de resgate podem não funcionar direito no navegador interno do Facebook, Instagram ou X. Se o jogo não abrir, copie o link e cole em um navegador padrão, como Google Chrome ou Safari.

Atenção: o link ficará disponível por tempo limitado. Então não vacile e resgate em todas as suas contas.

O que pode vir nessa Caixa

Ao abrir uma Caixa Nori, você pode receber recompensas variadas de progressão e cosméticos. Entre os possíveis itens estão: moedas, pontos de poder, créditos, blings, duplicadores de XP, ícones de jogador, pins, sprays, visuais raros a lendários e o Brawler lendário Nori.

Se você resgatar a sua, já aproveite para ficar de olho: o evento do Nori continua ativo até 20 de julho, e essa é mais uma chance de avançar na campanha do novo brawler.

Todos os links de resgate ativos já lançados incluem pins, ícones, sorteios Starr grátis e mais.