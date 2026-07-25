iPhone 18 Pro Max: preço e data de lançamento

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Dez meses após o lançamento do iPhone 17, já surgem expectativas sobre o sucessor, o iPhone 18. A nova geração pode trazer inovações de design e novas cores nos próximos meses.

Os primeiros modelos a estrear devem ser o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Também está previsto o lançamento de um iPhone dobrável inédito, chamado de iPhone Ultra.

Em junho deste ano, a Apple anunciou o iOS 27 durante a WWDC, seu principal evento para desenvolvedores. A empresa também apresentou melhorias para seus sistemas, incluindo uma nova versão da Siri com recursos de inteligência artificial.

Quando deve ser lançado o iPhone 18?

A Apple ainda não divulgou a data oficial de lançamento do iPhone 18. Desde o iPhone 5, em 2012, quase todas as novas linhas da marca foram lançadas em setembro. A expectativa é que os modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra cheguem em setembro.

Já o iPhone 18 padrão, o 18e e o novo iPhone Air podem ser lançados apenas no início do próximo ano. Segundo informações do portal Macworld, a Apple prepara uma nova cor de destaque para os modelos Pro em 2026.

iPhone 18 terá novas cores?

A Apple costuma lançar uma cor exclusiva por ano para seus modelos mais avançados. Depois do "Cosmic Orange" do iPhone 17 Pro, a aposta para este ano seria o tom "Dark Cherry". A nova tonalidade estaria mais próxima da cor de vinho do que de um vermelho vibrante.

Além do "Dark Cherry", a Apple testa outras opções para a linha Pro: azul claro, cinza escuro e prata. As cores ainda estão em fase de desenvolvimento e podem mudar, já que os aparelhos não entraram em produção em massa. A empresa deve descontinuar cores antigas, incluindo o "Cosmic Orange".

O design vai mudar?

Vazamentos indicam mudanças discretas no visual. A principal seria a redução do tamanho da Dynamic Island, o que deve oferecer mais espaço útil de tela. Outra possível alteração é a distância menor entre o recorte de vidro e o módulo de câmeras na parte traseira.

Há indícios de que a Apple trabalha para reduzir diferenças de cor entre o vidro e a estrutura de alumínio. Também são esperadas telas mais brilhantes que as dos anos anteriores.

Quais serão os novos recursos?

O iPhone 18 virá com o iOS 27 e deve receber melhorias de desempenho e conectividade. Segundo o portal Mashable, todos os modelos podem ter 12 GB de memória RAM, inclusive a versão básica.

A expectativa é que a Apple use os processadores A20 no modelo convencional e A20 Pro nas versões avançadas. A linha também pode ganhar o modem C2, com suporte a 5G por satélite, e um novo chip para melhorar o Wi-Fi. As mudanças ainda não foram confirmadas oficialmente.

As versões mais avançadas podem receber baterias maiores. Informações do perfil Digital Chat Station na rede social chinesa Weibo indicam que a capacidade poderá superar 5.000 mAh.

A câmera vai melhorar?

Entre as possíveis novidades está a adoção de uma câmera principal com abertura variável, recurso inédito nos iPhones. A tecnologia permite ajustar o tamanho da abertura para controlar a entrada de luz e a profundidade de campo.

Há especulações sobre uma nova lente teleobjetiva nos modelos Pro, com abertura maior, o que pode melhorar o desempenho em ambientes com pouca luz.

Qual deve ser o preço?

O iPhone 18 deve chegar ao mercado mais caro, pressionado pela escassez global de memória RAM, segundo o Mashable. Uma análise citada pelo portal estima que os componentes de memória do iPhone 18 Pro custarão à empresa US$ 150 a mais que os usados no iPhone 17 Pro.

O CEO da Apple, Tim Cook, já afirmou que reajustes serão inevitáveis. Segundo a estimativa, o iPhone 18 Pro poderá ser vendido por US$ 1.299.