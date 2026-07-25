Favoritismos #20: Dicas e Palpites do Brasileirão

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Gato Mestre, do ge.globo, publicou a edição de número 20 do quadro "Favoritismos", que traz dicas, palpites e uma análise das chances das equipes no Campeonato Brasileiro. A matéria aponta quais times carregam potenciais para a abertura do returno da competição.

O conteúdo também avalia quais foram as equipes mais eficientes e eficazes durante o primeiro turno. Essa análise considera o aproveitamento do nível de ameaça que cada time criou e sofreu em campo ao longo dos primeiros jogos.

A publicação é de 13 horas atrás e faz parte da seção de dicas do portal, voltada para palpites e estatísticas do futebol brasileiro.

Outros destaques do esporte

No futebol feminino, a zagueira do Cruzeiro recuou mal a bola e marcou um gol contra bizarro contra o São Paulo. O lance abriu o placar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Cruzeiro conseguiu empatar a partida nove minutos depois. A informação é de 6 horas atrás.

Já o Flamengo aguarda o empresário do meia Almada para finalizar a transferência do jogador. A notícia foi publicada há 12 horas.

No Internacional, o clube anunciou a contratação de Calebe. Os detalhes do acordo foram divulgados há 10 horas.