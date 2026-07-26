Andarilho é baleado na BR-262 e aponta atirador em carro branco

Por Ede Notícias · 26 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um andarilho de 27 anos foi baleado na tarde deste sábado (25), às margens da BR-262, em Três Lagoas. A vítima relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o disparo foi efetuado por um homem que fugiu em um carro branco de quatro portas.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários realizavam fiscalização em frente à Unidade Operacional da PRF, no km 23 da rodovia. Eles foram avisados por motoristas sobre um possível incêndio nas proximidades do km 24.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, pedindo socorro. O homem afirmou que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo e indicou que o suspeito fugiu logo após o ataque.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestaram os primeiros socorros. Eles seguiram orientações da equipe médica por telefone até a chegada da ambulância.

Durante a preservação da área, a equipe localizou uma cápsula deflagrada de munição calibre 9 milímetros. O item foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. Os pertences da vítima, uma bolsa contendo roupas, também foram recolhidos.

Após o atendimento no local, o andarilho foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Civil e a Perícia Criminal estiveram no local para realizar os levantamentos periciais. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.