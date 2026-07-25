Bruno Gagliasso visita Bonito e promete voltar com a família

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O ator Bruno Gagliasso visitou o Aquário Natural de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, durante uma pausa na programação do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano. A visita ocorreu neste sábado (25).

Ele fez a tradicional flutuação no local e conheceu o trabalho do Projeto RARAS. Gagliasso afirmou que pretende voltar ao município com a família.

Em vídeo publicado no perfil @turismobonitoms, no Instagram, o ator disse que teve pouco tempo para conhecer a cidade, mas saiu encantado com a experiência.

"Adorei. Só tive um dia aqui, na verdade acabei de chegar. Me falaram: 'tem um presente para você'. Eu perguntei qual era, e me levaram para fazer esse mergulho. Foi rapidinho, porque estou no meio de uma filmagem, mas fiz questão de vir a Bonito conhecer, prestigiar o festival e lançar meu filme Honestino aqui", afirmou.

Gagliasso disse que a passagem pela cidade despertou a vontade de retornar. "Estou saindo daqui com uma certeza: vou voltar em breve. Quero trazer minha família, minha esposa, curtir e conhecer realmente Bonito, não só um pedaço de Bonito. Já soube que tem um monte de cachoeira. Então até já, e venham conhecer Bonito", convidou.

A visita ocorre durante a quarta edição do Bonito CineSur, que começou na sexta-feira (24) e segue até 1º de agosto. Com entrada gratuita, o evento reúne artistas, cineastas e produtores de diversos países da América do Sul.

A programação inclui exibição de filmes de dez países da América do Sul, debates, oficinas, seminários, aulas magnas e encontros com atores, diretores, produtores e pesquisadores do audiovisual. A abertura do festival foi apresentada pelo ator Reynaldo Gianecchini.