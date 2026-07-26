Vasco empata com Mirassol, segue no Z-4 e segue sem vencer

Por Ede Notícias · 26 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Vasco e Mirassol empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (25), em São Januário, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve as duas equipes na zona de rebaixamento. Igor Formiga abriu o placar para o Mirassol, e Andrés Gómez empatou com um belo chute no segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 21 pontos, enquanto o Mirassol foi a 20. O técnico Pedro Emanuel segue sem vencer desde que assumiu o time carioca: são três jogos, com uma derrota e dois empates.

O Mirassol saiu na frente aos 31 minutos da etapa inicial, em cabeceio de Igor Formiga após cobrança de escanteio. O Vasco encontrou dificuldades para criar e foi vaiado pela torcida no intervalo.

Na etapa final, David chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O empate veio aos 35 minutos, quando Andrés Gómez recebeu pela direita, cortou para o meio e acertou um chute no ângulo.

Nos minutos finais, as duas equipes buscaram a vitória, mas o placar permaneceu em 1 a 1. O Mirassol recebe o Remo na quarta-feira (29), enquanto o Vasco volta a campo pelo Brasileiro no dia 9 de agosto, contra o Bahia, fora de casa.