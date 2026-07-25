PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participaram neste sábado (25) da Convenção Nacional do PL (Partido Liberal), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). No evento, foi oficializada a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

No primeiro discurso após a oficialização, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende dar continuidade ao legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal, disse que o Brasil foi “sequestrado” e prometeu “libertar o país desse cativeiro”.

O senador defendeu o endurecimento da legislação penal e disse esperar receber do pai a faixa presidencial em janeiro de 2027. Na parte final do discurso, apresentou propostas como redução da carga tributária, formação de maioria de centro-direita no Congresso, endurecimento de penas para criminosos, responsabilização de adolescentes em crimes graves, aumento de punições para violência contra mulheres e castração química para condenados por estupro de crianças.

A convenção reuniu familiares, aliados e lideranças da direita de vários estados. A programação incluiu um vídeo com inteligência artificial simulando pronunciamento de Jair Bolsonaro, apoio de Michelle Bolsonaro e discurso do presidente da Argentina, Javier Milei. Milei defendeu a liberdade econômica e criticou o socialismo, dizendo que o Brasil escolhe entre “a liberdade” e a “submissão”.

Estiveram presentes os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) e o ex-deputado estadual Renan Contar (PL). Flávio Bolsonaro não confirmou o candidato a vice-presidente. A definição depende de alianças partidárias, mas ele prefere uma mulher na chapa.

Entre os partidos cortejados pelo PL, a federação PP e União Brasil e o Republicanos sinalizam neutralidade. Se houver acordo com o Republicanos, a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, é cotada. No PP, a deputada Simone Marquetto aparece como opção. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse que não será vice.

Convenções em Mato Grosso do Sul

No próximo sábado (1º), os partidos da aliança do governador Eduardo Riedel (PP) realizam convenções estaduais. Estão previstas convenções do PL, liderada por Reinaldo Azambuja, da federação União Progressista (União Brasil e PP), do MDB e do Republicanos.

A programação começa às 8h, em um espaço na Rua Flamboyant, no Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, identificado com placas do PL. O Republicanos fará a convenção em local separado, na Rua da Paz, no Jardim dos Estados. Depois, candidatos e filiados seguem para o evento conjunto com os demais partidos.