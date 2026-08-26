Anvisa aprova 2º genérico de semaglutida em caneta

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na segunda-feira (24), em Brasília (DF), o registro do segundo medicamento genérico de semaglutida sintética em caneta no Brasil. O produto é fabricado pela Germed Farmacêutica e tem indicação para o tratamento do diabetes tipo 2. A autorização foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e libera a comercialização do medicamento no país. A substância atua no controle dos níveis elevados de glicose no sangue.

A liberação ocorre uma semana depois de a agência autorizar o primeiro genérico da semaglutida, produzido pela EMS. Esse registro foi concedido no dia 17. Com as duas versões aprovadas, aumenta a oferta de medicamentos com o mesmo princípio ativo de produtos conhecidos como Ozempic e Wegovy.

A semaglutida ganhou popularidade pelo uso no controle de peso, embora a indicação do novo genérico seja para diabetes tipo 2. Médicos também prescrevem a substância para pacientes com obesidade, conforme avaliação individual. O tratamento exige acompanhamento profissional.

A venda do medicamento depende de receita médica em duas vias. A farmácia deve reter uma delas e devolver a segunda ao paciente com carimbo. A medida vale para medicamentos à base de substâncias conhecidas como agonistas de GLP-1, categoria da qual a semaglutida faz parte.

O genérico da Germed não terá nome comercial e será identificado na embalagem apenas como semaglutida. A caixa deverá trazer a faixa amarela característica dos genéricos, com a letra “G” e a inscrição “Medicamento Genérico”. A legislação brasileira determina esse padrão para produtos dessa categoria.

A Anvisa aprovou quatro apresentações do novo medicamento. Uma delas contém uma caneta de 1,5 ml e seis agulhas, enquanto outra reúne duas canetas de 1,5 ml, com dez agulhas. Também foram autorizadas uma caneta de 3 ml para quatro aplicações e uma caixa com duas unidades de 3 ml, acompanhadas de oito agulhas.

O produto deve permanecer sob refrigeração entre 2°C e 8°C antes e depois do início do tratamento. A orientação prevê armazenamento em geladeira durante o período de uso.