Jovem é morto a tiros ao atender chamado no portão em MS

Um jovem de 20 anos, identificado como Bruno Barbosa de Oliveira, morreu após ser chamado no portão de uma casa e atingido por vários tiros na noite desta terça-feira (25), na Vila São Cristóvão, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande.

O atirador chegou de motocicleta à Rua Édson Arantes do Nascimento, chamou o jovem e abriu fogo quando ele apareceu. Em seguida, fugiu do local. Segundo apurou o site Jardim MS News, Bruno estava dentro da residência quando o autor chegou. Ao atender ao chamado no portão, ele foi atingido pelos disparos. A motivação do ataque ainda não foi informada.

O Corpo de Bombeiros socorreu o jovem e o levou ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira. Devido à gravidade dos ferimentos, a equipe médica intubou Bruno e determinou a transferência dele para Campo Grande. O quadro piorou durante o trajeto e Bruno morreu antes de chegar à Capital. A ambulância retornou para Guia Lopes da Laguna com o corpo.

O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim para necropsia. A PM (Polícia Militar) fez buscas pela região para localizar o autor, mas não havia informação sobre prisão até a publicação desta reportagem.

Em outros casos na região, um homem foi preso após furtar um CRAS quatro dias depois de ser liberado de presídio. Ex-secretários de Ladário tiveram a condenação mantida por iniciar obra sem licitação. O MPF também abriu inquérito para apurar poeira, barulho e outros impactos do minério. A Agesul abriu licitação de R$ 10,9 milhões para asfalto e drenagem em Itaporã.