Cruzeiro e Galo empatam e decidem vaga na Arena MRV

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Keny Arroyo abriu o placar para o time da casa, e Renan Lodi igualou para o Galo no segundo tempo. O resultado deixou a disputa pela vaga na semifinal aberta para o confronto de volta.

Os dois gols saíram em um intervalo de dez minutos. Aos 15 minutos da etapa final, Matheus Pereira ajeitou a bola para Keny Arroyo, que chutou de fora da área e acertou o ângulo de Everson. Aos 25, Tomás Cuello encontrou Renan Lodi pelo lado esquerdo, e o lateral finalizou sem ângulo para empatar.

Antes dos gols, o clássico teve poucas oportunidades claras e muitas disputas no meio-campo. O Atlético-MG terminou o primeiro tempo com cinco finalizações contra duas do Cruzeiro. A equipe mineira mandante, porém, teve mais posse de bola durante boa parte da partida.

O Atlético-MG ainda chegou a balançar a rede aos 21 minutos do segundo tempo. Tomás Cuello recebeu passe de Fred e marcou na saída do goleiro Otávio, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Pouco depois, Renan Lodi fez o gol que confirmou o empate.

O jogo também teve preocupação com o zagueiro Ruan, do Atlético-MG, logo no primeiro minuto. Ele caiu com o pescoço no gramado depois de uma disputa com Kaio Jorge, recebeu atendimento e permaneceu em campo até voltar a sentir dores. O defensor deixou a partida aos 18 minutos e deu lugar a Vitão.

A equipe médica acionou o protocolo para casos de suspeita de concussão, que permitiu uma substituição adicional para cada time. Ruan acompanhou parte do primeiro tempo no banco de reservas, mas depois seguiu para um hospital de Belo Horizonte para passar por exames.

O Mineirão recebeu 59.225 torcedores para o primeiro duelo entre os rivais pelas quartas de final. Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, casa do Galo. Quem vencer avança diretamente, enquanto novo empate leva a definição para os pênaltis.

O classificado enfrentará Grêmio ou Internacional na semifinal da Copa do Brasil. Antes do reencontro pelo mata-mata, os dois clubes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro no sábado (29). O Atlético-MG recebe o Vitória, e o Cruzeiro visita o Vasco em São Januário.