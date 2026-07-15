Argentina vira sobre Inglaterra no fim e vai à final da Copa
A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta. A virada aconteceu nos minutos finais da partida.
Depois de passar a maior parte do segundo tempo atrás no placar, a seleção argentina buscou a reação com gols de Enzo Fernández, aos 40 minutos, e Lautaro Martínez, aos 46. O gol da Inglaterra foi marcado por Anthony Gordon, aos 9 minutos da etapa final.
O primeiro tempo foi tenso e com pouco futebol. A partida teve muitas faltas duras, discussões e disputa no meio-campo. Foram 19 infrações antes do intervalo, 12 cometidas pelos argentinos e sete pelos ingleses. As chances de gol também foram raras. A primeira finalização ocorreu apenas aos 32 minutos, quando Stones cabeceou para fora após cobrança de falta.
O jogo mudou após o intervalo. Aos 9 minutos, Harry Kane iniciou a jogada com um lançamento longo. Após um corte parcial da defesa argentina, Declan Rice abriu para Morgan Rogers, que cruzou para Gordon finalizar e colocar a Inglaterra em vantagem.
Atrás no placar, a Argentina passou a pressionar. Messi começou a encontrar espaços e deixou Nico González em condições de marcar, mas o goleiro Pickford fez uma defesa. Aos 30 minutos, Mac Allister cabeceou sozinho e acertou a trave direita do goleiro inglês.
A Inglaterra recuou para proteger a vantagem, enquanto a Argentina acumulava chances. Aos 40 minutos, Messi cobrou escanteio curto, recebeu novamente de De Paul e encontrou Enzo Fernández livre na entrada da área. O meia bateu no canto direito de Pickford e empatou a semifinal.
A virada veio nos acréscimos. Aos 46 minutos, Mac Allister acertou a trave novamente. Na continuação do lance, Messi recebeu pela direita e cruzou na segunda trave. Livre, Lautaro Martínez cabeceou para o fundo da rede.
Nos minutos finais, a Inglaterra lançou atacantes e tentou pressionar com bolas na área, mas a defesa argentina resistiu. Aos 56 minutos, o árbitro encerrou a partida.
A Argentina enfrenta a Espanha na final, marcada para domingo (19). Os espanhóis garantiram a classificação ao vencer a França por 2 a 0 na outra semifinal.