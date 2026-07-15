Prato feito chega a R$ 40 em Campo Grande com alta da inflação

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O prato feito em Campo Grande já pode ser encontrado por valores entre R$ 19 e R$ 40, de acordo com levantamento feito em restaurantes da capital. O Índice Prato Feito (IPF) aponta que o item acumula alta de 7,2% desde janeiro, quando custava R$ 29,77, e de 5,4% em comparação a março, quando era vendido a R$ 30,27.

No Centro-Oeste, a média do prato feito está acima da nacional, que é de R$ 31,90. A região registra a segunda média mais alta do país, com valor de R$ 34,45. Em Mato Grosso do Sul, o preço fica R$ 0,45 abaixo da média da região Sul e R$ 2,55 acima da média brasileira. O menor preço médio foi registrado no Norte, com R$ 29,99.

O prato mais barato encontrado pela reportagem foi no Restaurante Thomas, na Travessa José Bocha. O local oferece seis opções de refeição. A de R$ 19 vem com frango frito como proteína, e a mais cara, de R$ 25, é servida com contrafilé. O proprietário Ricardo Araújo, de 45 anos, disse que os preços já foram reajustados no início do ano. "A gente cobrava R$ 15 no prato com frango e subimos para R$ 17. As coisas também tiveram aumento, a carne teve reajuste, então tivemos que repassar", explicou.

Na panificadora Pães e Algo Mais, na Avenida das Bandeiras, o prato feito custa R$ 20. O cardápio incluía carne assada, arroz, feijão, macarrão e salada. A proprietária Maria Estela Matana, de 61 anos, afirmou que o preço foi mantido para não perder clientes. "Nós ajustamos uma vez só, era R$ 18. Na realidade, R$ 20 está super em conta. Hoje, o prato feito deveria ser R$ 25 por causa do custo dos insumos", disse.

Os preços mais altos foram registrados na região central. Na praça de alimentação do Pátio Central, há pratos executivos a partir de R$ 28 e promoções como "prato do dia" por R$ 27,90. Em uma churrascaria na Rua Barão do Rio Branco, o prato feito custa R$ 30, valor reajustado recentemente e anunciado em um pedaço de papelão.

Na Pastel D'Ouro, na Rua Dom Aquino, a proprietária Arlete de Lima, de 50 anos, disse que o estabelecimento oferece 18 opções, com preços entre R$ 22,50, no caso do espaguete, e R$ 40, no prato com picanha e isca de tilápia. "Nós precisamos fazer reajuste e, pelo jeito, vamos ter que reajustar de novo. Antes, o prato do dia era R$ 21,50 e hoje está R$ 23. Ainda não temos o novo valor definido, mas vamos estudar, porque cada ida ao mercado é um preço diferente", afirmou.