“É enxugar gelo”: limpeza de bueiro volta a entupir em Campo Grande

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Morador do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, o aposentado Ronan Barbosa Dias, de 66 anos, voltou a denunciar o que considera uma limpeza inadequada de bocas de lobo realizada por equipes que atuam na região. Segundo ele, pela segunda vez em poucos meses, os resíduos retirados dos bueiros foram deixados nas laterais das vias e acabam retornando para a galeria quando chove, provocando novos entupimentos.

As imagens registradas por Ronan mostram montes de folhas, terra e outros detritos ao lado de uma boca de lobo na Rua Pirinópolis. Segundo ele, a mesma situação foi observada no cruzamento das ruas Graciliano Ramos e Manuel Padial, onde o serviço também teria sido executado da mesma forma.

"Eles fazem o serviço, tiram a sujeira de dentro do bueiro e jogam na lateral. Que a hora que vem a água derrama tudo novamente, joga tudo dentro do bueiro novamente. Então eles estão 'chovendo no molhado'", afirma o morador.

Ronan reforça a reclamação e afirma que, quando chove, a sujeira volta toda para o buraco do bueiro, entupindo o local e causando alagamentos nos trechos. O morador relatou que questionou a equipe, que teria dito que, quando o local entupisse novamente, eles voltariam para fazer um novo serviço.

O aposentado conta que o problema foi registrado há cerca de dois ou três meses e voltou a se repetir. Ele acredita que o serviço seja executado por uma empresa terceirizada, embora os trabalhadores utilizem uniformes da Solurb.

"Já é a segunda vez que eles fazem a mesma coisa. A prefeitura fiscaliza esse trabalho, com certeza a prefeitura paga para a Solurb, que terceiriza esse trabalho", diz. Apesar da crítica ao serviço, ele afirma não atribuir a responsabilidade diretamente à concessionária, já que avalia a coleta de lixo no bairro como um bom serviço.

O aposentado mora no bairro desde 1984 e relata que os alagamentos são frequentes desde 2012. Segundo ele, a esquina da Rua Manuel Padial com a Graciliano Ramos, por onde passa uma linha de ônibus e fica um dos bueiros sujos, costuma ficar tomada pela água durante as chuvas porque a boca de lobo entope com folhas e outros resíduos. Ele afirma, inclusive, que já entrou com ação judicial para tentar solucionar o problema.

Em nota, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou que realiza fiscalização contínua dos serviços de limpeza e manutenção das bocas de lobo. Conforme a pasta, o procedimento determina que todo o material retirado durante a limpeza seja acondicionado em sacos para posterior recolhimento e destinação adequada, não devendo permanecer nas vias após a conclusão do serviço.

Sobre a denúncia envolvendo as ruas Pirinópolis, Manuel Padial e Graciliano Ramos, a Sisep informou que vai verificar a execução dos serviços no local. Caso seja constatado que os procedimentos não foram seguidos, a secretaria afirma que adotará as medidas cabíveis para corrigir a situação e evitar novas ocorrências.