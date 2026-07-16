Bosque dos Ipês: até 70% off em 4 dias

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Bosque dos Ipês realiza, entre esta quarta-feira (16) e domingo (19), mais uma edição da campanha Etiqueta Amarela. A ação oferece descontos de até 70% em produtos de diversos segmentos.

Durante os quatro dias, os clientes encontram ofertas em lojas de todo o empreendimento. As promoções abrangem categorias como moda, calçados, acessórios, beleza, eletrônicos, serviços, gastronomia e lazer.

Além dos descontos, a programação de férias do shopping inclui atrações como a Exposição Orcs, com esculturas gigantes, o Circo Mundo Mágico e a Pista de Patinação no Gelo. O local também conta com opções permanentes, como a Vila Trampolim, Play Games + Boliche, Diversões Toys, salas de cinema da UCI, Trenzinho, Mini Cars e a Casa da Tia Paula.

A administração do Bosque dos Ipês afirma que a Etiqueta Amarela já faz parte do calendário do shopping. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes durante o período, impulsionado pela busca por descontos e pela variedade de operações participantes.

Inaugurado em 2013, o Bosque dos Ipês é um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento de Mato Grosso do Sul. O shopping se consolidou como espaço de convivência para moradores de Campo Grande e visitantes de outras cidades da região.

Serviço

Etiqueta Amarela – Bosque dos Ipês

Data: 16 a 19 de julho

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Local: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Informações: (67) 3004-5555 ou site bosquedosipes.com