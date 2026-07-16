Senado prorroga crédito do FGTS para hospitais filantrópicos até 2030

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15), em Brasília, o projeto que prorroga até 2030 o uso de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em linhas de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e instituições sem fins lucrativos que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A proposta agora segue para sanção presidencial.

O Projeto de Lei 2.465/2026 mantém uma linha de financiamento criada em 2019 e encerrada em 2022. O objetivo é permitir que Santas Casas e hospitais filantrópicos substituam dívidas com juros elevados por empréstimos de longo prazo e com custos menores.

Além das entidades hospitalares filantrópicas, o texto contempla instituições sem fins lucrativos que atendem pessoas com deficiência e prestam serviços de forma complementar ao SUS.

A proposta não autoriza o saque de recursos do FGTS pelos trabalhadores. O fundo continuará como fonte de financiamento para operações de crédito contratadas pelas instituições, conforme as regras do programa.

Segundo dados apresentados durante a tramitação, a linha de crédito movimentou cerca de R$ 3 bilhões entre 2019 e 2022 e beneficiou aproximadamente 140 hospitais filantrópicos. Os recursos permitiram a renegociação de dívidas e a reestruturação financeira dessas instituições.

A Câmara dos Deputados aprovou a matéria na semana passada. No Senado, Nelsinho Trad (PSD) foi escolhido relator durante a sessão plenária e apresentou parecer favorável, aprovado pelos parlamentares.

Ao defender a proposta, Nelsinho destacou que hospitais filantrópicos desempenham papel essencial na assistência pública. "É evidente a relevância social, econômica e institucional da proposição, cuja pronta aprovação evitará o agravamento do quadro de endividamento do setor filantrópico de saúde e contribuirá para a continuidade assistencial de milhões de brasileiros que dependem diariamente dos serviços prestados por essas entidades", afirmou.

O senador de Mato Grosso do Sul também ressaltou que, em muitos municípios, as Santas Casas representam a principal ou a única estrutura hospitalar disponível para a população. Segundo ele, a proposta não gera impacto no Orçamento da União porque utiliza recursos do FGTS, de natureza privada.