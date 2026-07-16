Justiça suspende ação penal contra ex-vereador Claudinho Serra

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 4 min de leitura

A Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu a ação penal contra o ex-vereador Claudinho Serra (PSDB), alvo da terceira fase da Operação Tromper, após considerar plausível a tese de que a investigação foi conduzida por um juízo sem competência para o caso. A decisão liminar é do desembargador José Ale Ahmad Netto, da 2ª Câmara Criminal, e interrompe o andamento do processo até o julgamento definitivo do habeas corpus apresentado pela defesa.

Com a liminar, a audiência de instrução marcada para 21 de julho foi cancelada e a ação permanecerá suspensa até o julgamento do mérito do recurso. A decisão, no entanto, não anula o processo nem invalida as provas produzidas até agora.

O principal ponto da discussão é quem deveria ter autorizado as buscas, prisões e outras medidas adotadas durante a investigação. Para a defesa, como o Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) participou diretamente da apuração, esses pedidos deveriam ter sido analisados por uma das varas criminais especializadas de Campo Grande, e não pela Vara Criminal de Sidrolândia.

Na decisão obtida pelo Campo Grande News nesta quarta-feira (16), o desembargador justificou a suspensão da ação com o seguinte entendimento: "Com efeito, os documentos colacionados à inicial demonstram, de forma inequívoca, a participação ativa e direta do Grupo Especial de Combate à Corrupção na formulação das representações cautelares e na elaboração dos relatórios que basearam a terceira fase da 'Operação Tromper', ao passo que essa atuação atrai a incidência do mencionado provimento e fixa a competência dos juízos especializados da Capital, tornando verossímil, em sede de cognição sumária, a tese de que o Juízo da Vara Criminal de Sidrolândia extrapolou sua competência."

Em outro trecho, o desembargador da 2ª Câmara destacou que o processo já tinha audiência marcada para o próximo dia 21 e concluiu que a paralisação da ação não causaria prejuízo porque Claudinho Serra responde ao processo em liberdade. Por isso, determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito do habeas corpus.

Após receber a liminar, o juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva, titular da Vara Criminal de Sidrolândia, apresentou manifestação ao Tribunal defendendo que o processo continue na comarca. Segundo o magistrado, a investigação foi aberta pela 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia e o Gecoc apenas prestou apoio técnico. Ele também argumenta que provimentos da própria justiça não incluem o grupo entre os órgãos que deslocam automaticamente a competência para Campo Grande.

Agora, a Procuradoria-Geral de Justiça deverá apresentar parecer. Em seguida, a 2ª Câmara Criminal decidirá se mantém ou revoga a liminar. Se o colegiado confirmar o entendimento inicial do relator, ainda caberá ao Tribunal definir quais atos do processo poderão ser anulados.

Procurado pelo Campo Grande News, o advogado Tiago Bunning afirmou que a defesa do político sustenta, desde os primeiros dias da Operação Tromper, que a Vara Criminal de Sidrolândia não tinha competência para conduzir a investigação. "Desde o primeiro habeas corpus, dias após a deflagração da operação, quando ainda se discutia a desnecessidade de prisão, nós já defendíamos que o juiz de Sidrolândia era incompetente para proferir decisões na fase de investigação. O desembargador, de forma correta, concedeu a liminar para suspender o andamento do processo até o julgamento definitivo deste habeas corpus."

Segundo o advogado, a principal consequência, caso o Tribunal confirme esse entendimento, será a invalidação dos atos praticados durante a investigação. "A questão principal é que as decisões e atos autorizados pelo juízo incompetente devem ser anulados. Os processos possuem regras e elas precisam ser respeitadas, sem exceção."

Histórico da Operação Tromper

A Operação Tromper investiga um suposto esquema de fraudes em licitações, desvio de dinheiro público e pagamento de propina em contratos da Prefeitura de Sidrolândia. Claudinho Serra passou a ser investigado na terceira fase da operação, deflagrada em abril de 2024. Na época, ele exercia mandato de vereador em Campo Grande e já havia sido secretário municipal na gestão da então prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, sua sogra.

A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Sidrolândia e deu origem à ação penal que agora está suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. O Ministério Público acusa o ex-vereador de integrar uma organização criminosa responsável por direcionar licitações e favorecer empresas em contratos públicos. Claudinho nega as acusações.

Ele chegou a ficar preso por 23 dias em 2024 e respondeu ao processo em liberdade até a quarta fase da Tromper, deflagrada em junho do ano passado. Na ocasião, voltou a ser preso sob suspeita de participar de um esquema de ocultação de patrimônio ligado às fraudes investigadas. Após 105 dias preso, Claudinho foi solto por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que substituiu a prisão por medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.