Brasil vence Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Brasil está na decisão da VNL (Liga das Nações Feminina de Vôlei) 2026. Em uma semifinal disputada na madrugada deste sábado (25), em Macau, a seleção brasileira superou a Itália por 3 sets a 2, de virada, e garantiu vaga na final da competição. As parciais foram de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

O resultado tem sabor de revanche para a equipe comandada por José Roberto Guimarães. Na edição de 2025, Brasil e Itália também decidiram o título da VNL, mas as italianas venceram por 3 sets a 1. Desta vez, a seleção brasileira eliminou a atual bicampeã do torneio e impediu que a equipe europeia alcançasse sua terceira final consecutiva.

O grande destaque da partida foi Ana Cristina, que terminou como a maior pontuadora do confronto, com 23 pontos. Rosamaria também teve atuação decisiva ao marcar 15 pontos, mesma pontuação de Bergmann, que completou o trio ofensivo brasileiro.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio. A Itália começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 21. O Brasil reagiu e devolveu o placar na segunda parcial. No terceiro set, as equipes disputaram ponto a ponto até a seleção brasileira fechar em 26 a 24 e virar o jogo.

As italianas voltaram a controlar as ações no quarto set, abriram vantagem na reta final e venceram por 25 a 21, levando a decisão para o tie-break. No set decisivo, o Brasil abriu quatro pontos de frente, viu a Itália buscar o empate, mas retomou o controle nos momentos finais e confirmou a vitória por 15 a 12. O ponto da classificação foi marcado por Ana Cristina.

Além do desempenho das principais atacantes, o Brasil levou vantagem em fundamentos. A equipe marcou 64 pontos de ataque contra 63 da Itália e foi superior no bloqueio, com 12 pontos, diante de oito das adversárias. As brasileiras também anotaram quatro aces e se beneficiaram de 28 erros italianos durante a partida. No total, o Brasil somou 108 pontos, contra 107 da seleção europeia.

Com a classificação, a seleção brasileira segue em busca do título inédito da Liga das Nações e agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre China e Turquia, para conhecer seu adversário na grande decisão.