Cão Sorriso sobrevive a abandono e atropelamento e busca lar em Campo Grande
Um cão chamado Sorriso, que ganhou esse nome por "sorrir" quando alguém fala com ele, está disponível para adoção em Campo Grande. Ele já enfrentou abandono e foi atropelado.
Nos últimos meses, um lava-jato no Bairro Santa Luzia serviu de abrigo para o cachorro. Ele era alimentado todos os dias por Yara Deckner, fundadora da ONG (organização não governamental) Amigos dos Bichos.
"Mas o Sorriso sumiu por um tempo, depois reapareceu mancando e tristinho. Ele tinha sido atropelado. Levei na clínica e descobrimos uma fratura na pata, além da doença do carrapato, que tratamos", disse Yara. O animal já recebeu alta, mas continua na clínica porque não tem para onde ir.
Condições para adoção
O novo tutor precisará arcar com o tratamento da leishmaniose que Sorriso tem. Também será necessário oferecer cuidados básicos e atenção para que o cão se recupere completamente.
A ONG Amigos dos Bichos não possui abrigo, apenas realiza resgates e custeia o tratamento dos animais. Atualmente, as dívidas da organização com clínicas veterinárias passam de R$ 14 mil.
Quem se interessar pela adoção de Sorriso, que tem pelagem na mistura caramelo e chocolate, pode entrar em contato pelo número (67) 99282-2267.