Cão Sorriso sobrevive a abandono e atropelamento e busca lar em Campo Grande

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um cão chamado Sorriso, que ganhou esse nome por "sorrir" quando alguém fala com ele, está disponível para adoção em Campo Grande. Ele já enfrentou abandono e foi atropelado.

Nos últimos meses, um lava-jato no Bairro Santa Luzia serviu de abrigo para o cachorro. Ele era alimentado todos os dias por Yara Deckner, fundadora da ONG (organização não governamental) Amigos dos Bichos.

"Mas o Sorriso sumiu por um tempo, depois reapareceu mancando e tristinho. Ele tinha sido atropelado. Levei na clínica e descobrimos uma fratura na pata, além da doença do carrapato, que tratamos", disse Yara. O animal já recebeu alta, mas continua na clínica porque não tem para onde ir.

Condições para adoção

O novo tutor precisará arcar com o tratamento da leishmaniose que Sorriso tem. Também será necessário oferecer cuidados básicos e atenção para que o cão se recupere completamente.

A ONG Amigos dos Bichos não possui abrigo, apenas realiza resgates e custeia o tratamento dos animais. Atualmente, as dívidas da organização com clínicas veterinárias passam de R$ 14 mil.

Quem se interessar pela adoção de Sorriso, que tem pelagem na mistura caramelo e chocolate, pode entrar em contato pelo número (67) 99282-2267.