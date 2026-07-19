Colombiano morre afogado ao tentar pular entre barcos no Rio Paraguai

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um colombiano de 23 anos morreu afogado na tarde deste sábado (18) ao tentar saltar entre embarcações atracadas no Rio Paraguai, na região da Prainha do Porto Geral, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros encontrou o jovem submerso, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

Conforme testemunhas, o rapaz estava acampado às margens do rio com o irmão, de 20 anos. Ele entrou na água por um trecho raso e tentou alcançar a popa de uma embarcação maior, sem perceber que a profundidade no local chegava a cerca de quatro metros.

Ao cair na parte mais funda, começou a se debater. Um homem que estava próximo ainda tentou ajudá-lo, mas precisou recuar quando o jovem tentou se agarrar a ele, evitando que os dois afundassem. Em seguida, o colombiano desapareceu nas águas a aproximadamente 15 metros da margem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h50. Mergulhadores localizaram a vítima após cerca de três minutos de buscas, embora a estimativa seja de que ela já estivesse submersa havia aproximadamente 20 minutos.

Assim que o corpo foi retirado da água, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar dos procedimentos, o médico da equipe confirmou a morte no local.

O Corpo de Bombeiros orienta banhistas a evitarem mergulhos e saltos em áreas de profundidade desconhecida, especialmente nas proximidades de embarcações, onde há maior risco de acidentes.