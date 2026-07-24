PRF apreende picape do tráfico com Starlink e câmera em MS

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (24), em Dourados (MS), uma picape Montana preta equipada com antena de internet via satélite da Starlink e uma câmera instalada no para-brisa. O veículo era utilizado por traficantes para monitorar cargas de drogas em tempo real.

O condutor, Valdinei Florenciano Falcão, de 20 anos, fugiu por quase 4 km, mas foi obrigado a parar após bater o veículo no meio-fio e quebrar o semieixo da roda dianteira do lado direito. A tentativa de abordagem ocorreu próximo ao Hospital Regional de Dourados, na BR-463, quando uma equipe da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF patrulhava a rodovia.

A Montana fazia ultrapassagens perigosas, o que despertou a atenção dos policiais. Ao perceber a viatura, o condutor acelerou em direção ao perímetro urbano de Dourados. Durante a fuga, quase atropelou um ciclista. Na tentativa de escapar, o motorista entrou numa rua entre os bairros BNH 4º Plano e Vila Cachoeirinha, na região sul da cidade. Temendo pela segurança dos moradores, os policiais atiraram nos pneus dianteiros da Montana. Sem controle da direção, Valdinei bateu no meio-fio e parou.

Ele disse aos policiais que pegou a Montana com a maconha em Ponta Porã para entregar em Dourados. Os fardos ocupavam a carroceria e os bancos traseiros do veículo. A carga foi entregue com o motorista na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A carga pesou 1.100 quilos.

De acordo com a PRF, os traficantes monitoram as cargas em tempo real para acompanhar eventuais abordagens policiais e para dificultar o desvio da droga.