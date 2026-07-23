Funsat oferece 999 vagas de emprego em Campo Grande

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 999 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (23), distribuídas em 122 funções. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo 672 vagas que não exigem experiência anterior e 13 destinadas a pessoas com deficiência.

As funções com maior número de vagas são para operador de caixa e auxiliar de limpeza, com 111 oportunidades cada, alimentador de linha de produção, com 110, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 51, e açougueiro, com 31. Também há vagas para repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de padaria (22), atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, motorista de ônibus urbano, técnico de refrigeração e técnico em sondagem, com 20 vagas cada.

Outras oportunidades incluem atendente de lojas (19), auxiliar de cozinha (17), garçom (16), motorista de ambulância, operador de vendas e técnico de carnes e derivados (15 cada), costureira de máquinas industriais (12), auxiliar de lavanderia (11), eletricista, mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração e técnico de imobilização ortopédica (10 cada).

Entre as vagas sem exigência de experiência estão operador de caixa (102), alimentador de linha de produção (110), auxiliar de limpeza (65), operador de telemarketing ativo e receptivo (51), repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de padaria e atendente de lanchonete (20 cada), além de diversas outras funções.

Para pessoas com deficiência, a fundação oferece 13 vagas, sendo cinco para auxiliar administrativo, três para auxiliar de estoque, duas para auxiliar de limpeza e uma vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria, empacotador e repositor de mercadorias. Há ainda dez vagas temporárias para garçom.

Segundo a Funsat, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os interessados devem comparecer à sede da fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para atualizar ou realizar o cadastro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Também é possível acompanhar as oportunidades pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.