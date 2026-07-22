Incêndio atinge casa na Rua Amazonas, em Campo Grande

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Corpo de Bombeiros atendeu a um incêndio em uma residência no início da noite desta quarta-feira (22), na Rua Amazonas, entre as ruas Espírito Santo e Goiás, no bairro Cruzeiro, em Campo Grande.

Vizinhos viram fumaça escura saindo pelas janelas do imóvel e acionaram o socorro. Duas viaturas foram enviadas ao endereço.

Um vídeo gravado durante o atendimento mostra os bombeiros em frente à casa. As imagens também registram uma grande quantidade de fumaça na parte interna e nas janelas do imóvel. As equipes permaneciam no local no momento da gravação.

Até a publicação desta matéria, não havia informação sobre pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros também não havia informado onde o fogo começou. A causa do incêndio ainda era desconhecida.

Em outra ocorrência na região, um morador encontrou uma jararaca dentro do quarto de sua casa. A serpente é a que mais causa acidentes no país. O caso aconteceu em uma residência no mesmo bairro, mas não há relação com o incêndio na Rua Amazonas.

Uma demissão de instrutor em uma academia na região da Mato Grosso provocou um protesto de alunas. Elas se mobilizaram após a saída do profissional, que era responsável por diversas turmas. A academia não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Uma estrada rural na região da Gameleira se tornou um lixão a céu aberto e alvo de queimadas. Moradores reclamam do descarte irregular de lixo no local, que tem causado incêndios frequentes na vegetação próxima.

Uma pilha de embalagens de remédios foi descartada em uma rua da Mata do Jacinto. O material estava espalhado pela via pública, sem qualquer identificação de origem. A prefeitura foi notificada para realizar a limpeza do local.