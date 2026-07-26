Soraya anuncia suplentes e oficializa chapa ao Senado neste domingo

Por Ede Notícias · 26 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A senadora Soraya Thronicke definiu os nomes que irão compor sua chapa na disputa por uma vaga no Senado Federal nas eleições deste ano. O empresário e advogado Bruno Migueis, presidente do PT de Corumbá, será o primeiro suplente. A professora Sandra Cassone, vice-presidente do PSB de Itaquiraí, ocupará a segunda suplência.

Os dois serão apresentados oficialmente neste domingo (26), às 8h, durante a convenção estadual do PSB. Em seguida, participarão da convenção do PT, marcando o início da campanha ao lado da senadora.

Segundo Soraya, a composição da chapa reúne representantes com experiência política e atuação em diferentes regiões do Estado.

"Bruno e Sandra chegam para somar a esse projeto. São pessoas com histórias de trabalho, compromisso com suas comunidades e conhecem de perto a realidade do nosso Estado. Tenho certeza de que irão agregar muito à nossa caminhada e ajudar a construir uma trajetória de trabalho, diálogo e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul", afirmou.

Natural de Corumbá, Bruno Migueis é empresário, advogado e preside o diretório municipal do PT. Ele atua nos setores de turismo de pesca esportiva e construção naval, à frente de empresas da família. Em 2020, disputou a vice-prefeitura de Corumbá e, em 2022, foi suplente ao Senado.

Sandra Cassone é professora de Matemática e servidora da Rede Estadual de Ensino. Chegou a Mato Grosso do Sul em 1989 e foi diretora de escola antes de ingressar na política. Eleita prefeita de Itaquiraí em 2004, foi reeleita em 2008. Ao longo da carreira política, foi filiada ao PT por 18 anos, passou pelo MDB e ocupa atualmente a vice-presidência do PSB no município.

Com a definição dos suplentes, Soraya conclui a composição da chapa que será homologada nas convenções partidárias deste domingo.