TJMS encerra em 7 de agosto inscrições para estágio de Direito

Por Ede Notícias · 26 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) encerra no dia 7 de agosto, às 18h, as inscrições para o processo seletivo de estágio em Direito na comarca de Mundo Novo. O certame vai formar cadastro de reserva para futuras convocações, conforme a demanda da unidade.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro da comarca ou pelo e-mail [email protected]. Podem participar acadêmicos matriculados entre o primeiro e o antepenúltimo semestre do curso de Direito em instituições de ensino públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A seleção será composta por prova objetiva e redação, marcadas para 12 de agosto, no Fórum de Mundo Novo, localizado na Avenida Campo Grande, nº 375. A prova objetiva terá 20 questões, sendo 15 de conhecimentos específicos de Direito e cinco de Língua Portuguesa, com valor máximo de 20 pontos. A redação valerá até 10 pontos. Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% da pontuação em cada etapa.

O edital reserva 10% das vagas para candidatos com deficiência (PcD), conforme as regras do Tribunal. O estágio terá duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, conforme interesse da administração. A jornada será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com pagamento de bolsa-auxílio e auxílio-transporte em valores fixados pelo TJMS.

O gabarito preliminar será divulgado em até 24 horas após a aplicação das provas. A relação dos candidatos classificados está prevista para 14 de agosto, quando também será publicada a classificação específica dos candidatos com deficiência.