7 filmes imperdíveis na Netflix, um vencedor do Oscar

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O serviço de streaming Netflix possui em seu catálogo uma seleção de filmes originais que receberam boas avaliações. Entre as opções, está o longa "Nada de Novo no Front", vencedor de quatro estatuetas do Oscar em 2023, incluindo a de Melhor Filme Internacional.

A lista reúne sete produções, que vão de dramas baseados em fatos reais a tramas com elenco conhecido. Confira abaixo os filmes recomendados:

Nada de Novo no Front (2022) - O filme conta a história de um jovem soldado alemão na Frente Ocidental da Primeira Guerra Mundial. Paul e seus companheiros vivenciam a transformação da euforia inicial do conflito em desespero e medo nas trincheiras. A obra é dirigida por Edward Berger e baseada no livro de Erich Maria Remarque.

A Voz Suprema do Blues (2020) - Em Chicago, em 1927, a cantora Ma Rainey (Viola Davis) se reúne com sua banda para uma gravação. O elenco inclui Chadwick Boseman, Colman Domingo e Glynn Turman.

Joy (2024) - O filme narra a história real do nascimento de Louise Joy Brown em 1978, o primeiro "bebê de proveta" do mundo. A trama acompanha a jornada de dez anos da enfermeira Jean Purdy (Thomasin McKenzie), que trabalhou com o cientista Robert Edwards (James Norton) e o cirurgião Patrick Steptoe (Bill Nighy) para desenvolver a fertilização in vitro (FIV).

Imperdoável (2021) - Após cumprir pena por um crime violento, Ruth Slater (Sandra Bullock) volta à sociedade, que não a perdoa. Ela tenta se redimir ao procurar a irmã mais nova, de quem foi separada.

Munique (2022) - Em 1938, às vésperas da invasão da Tchecoslováquia por Hitler, o governo britânico de Neville Chamberlain busca uma solução pacífica. O funcionário público Hugh Legat (George MacKay) e o diplomata alemão Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) vão a Munique para a Conferência de Emergência, onde se envolvem em uma trama política.

O Cuidador (2022) - Um escritor (Paul Rudd) se aposenta após uma tragédia e passa a cuidar de um adolescente. Os dois fazem uma viagem que testa a capacidade de lidar com a situação e os leva a entender a importância da esperança e da amizade.

O Julgamento dos 7 de Chicago (2020) - Em 1969, sete pessoas são acusadas pelo governo federal de conspiração após protestos na Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. O elenco inclui Eddie Redmayne, Jeremy Strong e Sacha Baron Cohen.

A seleção foi feita com base em avaliações de sites como IMDb e Rotten Tomatoes.