Quem paga o Imposto Seletivo?

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O debate sobre a reforma tributária no Brasil levanta uma questão central: quem realmente arcará com o custo do novo Imposto Seletivo? A proposta, que representa a maior reorganização tributária em décadas, corre o risco de ser implementada de forma invertida em relação ao seu princípio original.

Especialistas alertam que começar essa reforma pelo lado errado seria um erro difícil de corrigir posteriormente. O Imposto Seletivo, também conhecido como "imposto do pecado", tem como objetivo taxar produtos que causam danos à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos.

A preocupação central é que, se mal desenhado, o tributo acabe sendo repassado ao consumidor final, especialmente às camadas mais pobres da população. Isso aconteceria porque a carga tributária adicional seria incorporada ao preço dos produtos, independentemente da capacidade de pagamento do comprador.

O desafio dos legisladores é garantir que o imposto cumpra seu papel de desestimular o consumo de itens nocivos sem penalizar excessivamente quem já tem menor poder aquisitivo. A forma como a alíquota será calculada e os mecanismos de compensação para famílias de baixa renda são pontos que ainda geram discordância entre os especialistas.

Impacto na distribuição de renda

Outro ponto debatido é o efeito do Imposto Seletivo na distribuição de renda. Estudos mostram que tributos sobre o consumo tendem a ser regressivos, ou seja, pesam mais no orçamento dos mais pobres. Se o novo imposto for aplicado sem critérios de progressividade, pode aumentar a desigualdade social.

Para evitar esse cenário, algumas propostas sugerem a criação de faixas de isenção ou alíquotas menores para produtos considerados essenciais. A definição desses critérios, no entanto, depende de um amplo acordo político e técnico.

A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional busca simplificar o sistema atual, que é complexo e cheio de brechas. A implementação do Imposto Seletivo é uma das peças-chave dessa mudança, mas seu sucesso dependerá do equilíbrio entre os objetivos de saúde pública e justiça fiscal.