Jovens morrem em batida frontal na BR-163 em SC

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Duas mulheres morreram após o carro onde estavam bater de frente com um caminhão na BR-163, em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina, na manhã deste domingo (19). As vítimas foram identificadas como Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos, conforme informações de funerárias da região.

Imagens do local do acidente mostram que o Fiat Uno foi prensado pelo veículo maior. Os bombeiros precisaram usar uma escavadeira hidráulica para elevar a cabine do caminhão e acessar o carro. As jovens já estavam sem vida quando foram desencarceradas.

O acidente ocorreu por volta das 6h45. O condutor do caminhão não se feriu.

O velório de Sabrina Cardoso Silveira começou às 17h deste domingo na Capela da Igreja Matriz de São José do Cedro. O sepultamento está marcado para a manhã de segunda-feira (20), segundo a funerária Pax Sul.

Já o corpo de Indiamara Kremer será velado na Igreja Matriz de Guarujá do Sul, com sepultamento na manhã de segunda no cemitério municipal, conforme a funerária Laux.

Outro acidente grave na região

Na mesma semana, outro acidente foi registrado na BR-163, em Guarujá do Sul, também no Oeste catarinense. Um carro capotou após o motorista perder o controle da direção em uma curva. O condutor, de 35 anos, foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao hospital da cidade. A pista ficou interditada por cerca de duas horas para o resgate e limpeza do local.