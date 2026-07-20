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São José estreia na Copa Paulista contra São Caetano

Por Ede Notícias · · 1 min de leitura

O São José estreia na Copa Paulista nesta segunda-feira, 20. A equipe enfrenta o São Caetano, às 15h, no estádio Anacleto Campanella, pela primeira rodada do Grupo 4.

O time joseense chega para a competição com um elenco reformulado e sob novo comando. O técnico Wilson Júnior assumiu a direção do time no lugar de Jorge Castilho, que deixou o clube no início da preparação para a Copa Paulista para comandar o Água Santa.

O elenco é formado por alguns atletas que defenderam a equipe no Paulista da Série A2, mas o clube foi ao mercado para contratar novos jogadores. Entre os reforços, destaque para o volante Maurício, que tem passagem pelo Fluminense e pelo futebol grego e russo, e para o meia Vitinho, campeão da Copa Paulista com o São Bernardo.

O São José está no Grupo 4 da Copa Paulista, ao lado de EC São Bernardo, São Caetano e Santo André.

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