Angela Davis: supremacistas saíram do armário

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Angela Davis, escritora e ativista norte-americana, afirmou que os supremacistas brancos nos Estados Unidos "apenas saíram do armário". A declaração foi dada em entrevista no Rio de Janeiro, onde participa da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Davis nega que a supremacia branca esteja em ascensão no país, embora reconheça que ela faz parte da história dos EUA.

Para a ativista, o retorno de Donald Trump à presidência não representa a vontade da maioria. Ela destaca que as estatísticas mostram apoio de apenas um terço da população ao governo Trump. "A razão pela qual ele voltou foi porque muitas pessoas deixaram de votar", afirmou.

Davis também comentou sobre a luta pela abolição do sistema prisional. Ela defende a justiça transformativa, que atende às necessidades das vítimas e investiga as causas sociais da violência. "O único modo de fazer isso é atendendo às necessidades dos seres humanos, encorajando a imaginação por meio da educação", disse.

A ativista criticou o uso de reconhecimento facial e algoritmos preditivos na segurança pública. Ela classificou essas ferramentas como perigosas, pois teriam como base o racismo estrutural. "O policiamento preditivo é projetado para manter as estruturas sociais e econômicas como estão", explicou.

Sobre a causa palestina, Davis afirmou que a tentativa de equiparar antissemitismo à solidariedade com a Palestina é uma tática conservadora. Ela disse que pesquisas nos EUA mostram que a maioria da população se inclina mais para a solidariedade palestina do que para o Estado de Israel.

A escritora participa da Flip no próximo sábado (25), às 18h, no Sesc Caborê, em Paraty. A plateia tem capacidade para 700 pessoas. Davis está no Brasil pela décima vez.