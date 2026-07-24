Violência em SP: Tarcísio e Haddad em propostas

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Os pré-candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), colocaram a segurança pública como tema central de suas campanhas. O assunto já virou ponto de embate entre o atual governador e o ex-ministro.

Tarcísio tem investido na divulgação de ações do governo em redes sociais e em agendas públicas na área. Haddad, por sua vez, busca se diferenciar com novas propostas e planeja apresentar seu plano para a segurança na próxima semana, antes da conclusão do programa de governo completo.

Pesquisa Quaest divulgada em abril aponta a segurança como o principal problema de São Paulo para parte dos moradores do estado.

A coordenação do plano de governo de Tarcísio é feita pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. A proposta ainda está em elaboração, sem data definida para apresentação. O prazo para registro dos planos de governo termina em 15 de agosto.

A GloboNews apurou que integrantes da Secretaria da Segurança Pública, como o secretário-executivo da pasta, coronel Henguel Pereira, colaboram com o plano. Estrategistas da pré-campanha aguardam a versão final para definir os próximos passos. As redes do governador têm destacado ações como o fim da Cracolândia, o programa Muralha Paulista, o aplicativo SP Mulher Segura e a recuperação de celulares roubados.

Desde fevereiro, Tarcísio participou de ao menos dez agendas na área de segurança, incluindo troca de comando da Polícia Militar, inauguração da Cidade da Polícia Civil em São Bernardo do Campo, reforma de delegacias e entrega de viaturas. Outro aceno ao eleitorado é a presença do ex-secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite (PP) como um dos nomes ao Senado em sua chapa.

Haddad divulgará na próxima semana o plano de sua pré-campanha para a segurança, antes da versão completa, coordenada pelo deputado estadual Emídio de Souza (PT). A antecipação foi decidida por ser um eixo central do projeto. Foram ouvidos pesquisadores, especialistas e militares na elaboração.

O projeto terá três núcleos: combate ao crime organizado com foco na Operação Carbono Oculto e integração das polícias em um gabinete liderado por Haddad; combate à violência com proteção a mulheres, crianças e idosos; e investimento em inteligência, tecnologia e patrulhamento para retomar espaços públicos.

Dois pontos devem ganhar destaque: o uso de inteligência artificial em investigações e na distribuição do efetivo policial, e a defesa da volta da gravação ininterrupta das câmeras corporais dos policiais. Haddad tem criticado a atuação do governador na área, lembrando que Tarcísio foi crítico à PEC da Segurança Pública e, nesta quinta (23), criticou a remuneração dos policiais no estado.