Real Salt Lake x Burnley: Palpite e onde assistir
Real Salt Lake e Burnley se enfrentam em um confronto pelos Amistosos de Clubes. A partida está marcada para esta quarta-feira (15), às 23h (horário de Brasília), no gramado do America First Field, em Sandy, no estado de Utah (EUA).
O confronto intercontinental serve como um teste para ambas as comissões técnicas. O time norte-americano busca manter o ritmo de jogo e testar variações no elenco. Os ingleses utilizam a turnê de verão para dar entrosamento físico e tático aos novos reforços antes da estreia oficial no futebol europeu.
Este amistoso coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos. O Real Salt Lake vive uma boa fase na MLS, com um desempenho consistente e vitórias recentes. Para o Burnley, o jogo é uma oportunidade de recuperação. O time inglês passa por uma fase ruim, sem vitórias nos últimos jogos.
Este será um confronto inédito na história dos clubes. Real Salt Lake e Burnley nunca se enfrentaram antes. Existem laços entre as duas organizações. David W. Checketts, fundador do Real Salt Lake, faz parte do conselho administrativo do Burnley. Alan Pace, atual presidente do clube inglês, ocupou um cargo de liderança na equipe de Utah. J.J. Watt, ex-astro da NFL, é um dos investidores do Burnley junto com sua esposa, Kealia Ohai, ex-jogadora da NWSL nascida em Utah.
O Real Salt Lake chega invicto há três jogos na MLS, com duas vitórias e um empate, incluindo um 3 a 0 sobre o Houston Dynamo. Nos últimos 6 jogos, a equipe marcou 10 gols e sofreu cinco. Sob o comando do técnico Pablo Mastroeni, a equipe deve utilizar a partida para dar minutagem a atletas que vêm recebendo menos espaço na MLS.
O Burnley vive uma fase difícil, sem vitórias nos últimos onze jogos. O resultado da temporada ruim foi o rebaixamento da equipe para a segunda divisão inglesa. Nos compromissos recentes da pré-temporada, a equipe perdeu por 3 a 1 para o FC Cincinnati e empatou em 1 a 1 com o Columbus Crew. O meio-campista Josh Cullen está fora devido a uma lesão.
A partida entre Real Salt Lake e Burnley não terá transmissão ao vivo para o Brasil.