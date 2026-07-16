BYD pode superar Toyota sem mercado dos EUA

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A montadora chinesa BYD declarou que pode superar a Toyota como a maior fabricante de veículos do mundo sem precisar do mercado dos Estados Unidos. A afirmação foi feita por um alto executivo da empresa.

Segundo o executivo, a estratégia da BYD se concentra em expandir sua presença em outros mercados globais, com destaque para a Ásia, Europa e América do Sul. A empresa acredita que o crescimento nessas regiões será suficiente para alcançar a liderança mundial em vendas de automóveis.

A BYD já é um dos maiores players no setor de veículos elétricos e híbridos. A meta é ultrapassar a Toyota em um prazo de cinco anos, sem depender do mercado norte-americano, que é um dos maiores do mundo para a indústria automotiva.

A empresa também apontou a Austrália como um mercado-chave para seus planos de expansão. A BYD vê o país como uma plataforma importante para aumentar suas vendas e desafiar a dominância da Toyota no segmento de veículos de passeio e utilitários.

A declaração reforça a ambição da BYD de se tornar a número um global, mesmo diante de barreiras comerciais e tarifárias impostas pelos Estados Unidos aos veículos elétricos chineses. A empresa aposta na diversificação geográfica e na produção local em diferentes países para contornar essas restrições.