bet365: Aposte R$10 e ganhe R$150 no Sparks vs. Wings

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O bet365 está oferecendo uma promoção para novos usuários que quiserem apostar na partida entre Sparks e Wings, pela WNBA, neste domingo. Pela oferta, o cliente aposta US$ 10 e ganha US$ 150 em apostas grátis, independentemente do resultado do primeiro palpite.

O jogo entre Los Angeles Sparks e Dallas Wings acontece no domingo à tarde. As Wings tentam ampliar sua sequência de vitórias para seis jogos. A partida será em Dallas.

Para participar, o novo apostador deve criar uma conta no bet365, usar o código promocional durante o cadastro, fazer um depósito mínimo de US$ 10 e realizar uma aposta. O bônus de US$ 150 em apostas grátis é liberado depois disso, valendo mesmo se a primeira aposta perder.

A oferta é válida apenas para novos clientes que estejam fisicamente em um dos seguintes estados dos EUA no momento do cadastro: Arizona, Colorado, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, North Carolina, Nova Jersey, Ohio, Pensilvânia, Tennessee ou Virgínia.

O código promocional do bet365 é usado para fins de marketing e rastreamento. Ele não altera o valor da oferta. A aposta mínima é de US$ 10 e as odds mínimas exigidas são de -500 ou maiores. As apostas grátis não entram no cálculo de retornos. Termos, condições e exclusões se aplicam.

Análise da partida entre Sparks e Wings

As Wings não jogam há uma semana, pois a partida contra o Liberty foi adiada por problemas de viagem de Nova York. Isso pode causar um pouco de ferrugem no time de Dallas, mas a diferença de talento entre os dois elencos é grande, segundo analistas.

Sem Kelsey Plum em quadra, o ataque do Sparks deve ter dificuldades para acompanhar o ritmo ofensivo de Dallas. As Wings contam com várias opções de pontuação, principalmente Paige Bueckers, que pode fazer números altos na partida.