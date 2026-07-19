Polícia Civil prende suspeito de homicídio de adolescente

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quarta-feira (17), um mandado de prisão contra um homem de 22 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de um adolescente na cidade de São Félix do Araguaia. O crime ocorreu no último mês de junho.

O foragido foi localizado e preso na cidade de Aragarças (GO), após trabalho de inteligência da Polícia Civil. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Mato Grosso.

De acordo com as investigações, o suspeito teria participado do assassinato do adolescente, que chocou a comunidade local. A motivação do crime ainda está sendo apurada pela equipe da Delegacia de São Félix do Araguaia.

O preso foi encaminhado para a delegacia de Aragarças, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele deve ser transferido para Mato Grosso nos próximos dias para dar continuidade ao processo.

Operação conjunta

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de São Félix do Araguaia, com o apoio de equipes da Polícia Civil de Goiás. A troca de informações entre as forças policiais foi essencial para localizar o paradeiro do suspeito.

O delegado responsável pelo caso destacou que as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas.

O nome do suspeito não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O adolescente vítima do homicídio também não teve a identidade revelada.