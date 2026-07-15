BRB: DF e BC discutem socorro financeiro

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu nesta terça-feira (14) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir a evolução do acordo firmado para socorrer o BRB (Banco de Brasília). O encontro ocorreu após os prejuízos causados pelo caso Master.

Segundo dois interlocutores que acompanham as discussões, a reunião teve caráter técnico e tratou das negociações em andamento, conforme o acordo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no fim de maio.

O governo de Celina Leão tenta viabilizar um empréstimo junto ao FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 6,6 bilhões, sem aval da União. No entanto, há resistência dos bancos privados que atuariam como fiadores da operação, e as negociações seguem em andamento.

Participaram do encontro o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino Oliveira. Pelo Banco Central, estiveram presentes os diretores Ailton de Aquino (Fiscalização) e Gilneu Vivan (Regulação e Organização do Sistema Financeiro), além do procurador-geral Cristiano Cozer.

A reunião aconteceu três semanas antes do fim do prazo prometido pelo próprio BRB ao Banco Central para implementar medidas de capitalização. O objetivo é solucionar a crise decorrente das operações fraudulentas com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Em fevereiro, o Banco de Brasília apresentou um documento com ações preventivas de recomposição de capital, a serem implementadas em 180 dias. Acionista controlador do BRB, o governo do Distrito Federal enfrenta dificuldades nesse processo por não ter dinheiro em caixa e precisar recorrer à captação de recursos.

Com os relatórios operacionais represados desde que o escândalo do Banco Master veio a público, o BRB está há um ano sem divulgar seus resultados financeiros.