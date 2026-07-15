PS5 surpreende com recurso pedido há anos

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O PlayStation 5 recebeu, de surpresa, um novo recurso muito pedido pelos jogadores há anos. A atualização foi liberada sem aviso prévio e já está disponível para todos os usuários do console.

A novidade chega como uma funcionalidade no menu principal do PS5. Trata-se de um widget que oferece um resumo semanal de estatísticas de jogo. Com ele, os donos do console podem acompanhar dados como tempo de jogo, conquistas e outros indicadores de desempenho diretamente na tela inicial.

A funcionalidade era uma demanda antiga da comunidade de jogadores. Por anos, os usuários pediam uma forma mais prática de visualizar essas informações sem precisar acessar menus secundários ou aplicativos externos.

O recurso foi detectado por veículos especializados, como o TudoCelular.com e o Eurogamer.pt, que confirmaram a liberação silenciosa pela Sony. A empresa não fez um anúncio oficial sobre a atualização, o que pegou muitos jogadores de surpresa.

O widget aparece como um pequeno painel na interface do PS5. Ele exibe dados como horas jogadas, número de troféus obtidos e outras métricas da semana. A ideia é dar um resumo rápido e visual do desempenho do jogador.

Até o momento, a Sony não comentou oficialmente sobre a novidade. A empresa também não informou se planeja adicionar mais funcionalidades ou ajustes no futuro. A atualização já está sendo aplicada automaticamente nos consoles conectados à internet.