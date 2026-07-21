Chelsea avança por astro francês de $115mi

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Chelsea está avançando em sua tentativa de contratar o zagueiro do Crystal Palace e da seleção francesa, Maxence Lacroix. A informação é de que o clube londrino já iniciou conversas para tirar o jogador do time rival da Premier League.

De acordo com a Sky Sports e a BBC, o Chelsea está em negociações para contratar Lacroix, que recentemente venceu a UEFA Conference League com o Crystal Palace. A BBC acrescenta que o clube "acelerou" seu interesse pelo francês, que esteve na Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte.

O Crystal Palace estaria pedindo um valor mínimo de 60 milhões de libras (cerca de 115 milhões de dólares australianos) pelo jogador de 26 anos.

Em outra movimentação no mercado, o Chelsea já havia quebrado o recorde britânico de transferências ao contratar um jogador por 225 milhões de dólares australianos. O clube segue ativo na janela de transferências em busca de reforços para a próxima temporada.

Os torcedores que desejam assistir aos jogos da Premier League ao vivo podem adquirir ingressos oficiais para a temporada 2026/27 através do site www.champions-travel.com.