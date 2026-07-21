NFL deve adotar field goal de 4 pontos da UFL?

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A discussão sobre a adoção de uma regra de field goal de quatro pontos, similar à utilizada na United Football League (UFL), começa a ganhar espaço no cenário da NFL. A proposta, que recompensaria chutes de longa distância com um valor maior no placar, tem gerado opiniões divididas entre jogadores e especialistas.

Atualmente, na UFL, field goals convertidos a partir de 55 jardas ou mais valem quatro pontos, em vez dos tradicionais três. A ideia é incentivar tentativas mais ousadas e adicionar uma camada estratégica ao jogo. Para a NFL, a implementação de uma regra semelhante poderia alterar a forma como as equipes administram suas campanhas ofensivas e decisões no quarto down.

O kicker do Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, um dos mais precisos da liga, expressou sentimentos conflitantes sobre a possível mudança. Em entrevista, ele reconheceu que a regra poderia valorizar ainda mais os especialistas em chutes de longa distância, mas também levantou preocupações sobre como isso afetaria a dinâmica geral do jogo e a estratégia dos times.

A discussão sobre a regra de quatro pontos não é nova, mas ganhou força com o desempenho de kickers como Aubrey e Cam Little, que têm demonstrado precisão em tentativas de mais de 60 jardas. A possibilidade de uma equipe somar quatro pontos em um único chute, vindo de uma posição mais distante, poderia tornar as partidas mais imprevisíveis.

Impacto nos Kickers e na Estratégia

Para os kickers da NFL, a adoção da regra poderia representar uma mudança significativa em seu valor dentro do time. Aqueles com pernas mais fortes e precisão em distâncias extremas se tornariam ativos ainda mais valiosos. Por outro lado, a regra poderia pressionar os times a tentarem chutes de mais de 60 jardas com mais frequência, aumentando o risco de erros e mudanças no campo de defesa.

Do ponto de vista tático, os treinadores teriam que recalibrar suas decisões. A vantagem de tentar um field goal de quatro pontos em vez de um punt ou de arriscar uma conversão de quarta descida poderia alterar o fluxo das partidas. Times com kickers de elite poderiam se beneficiar, enquanto aqueles com menos confiança na posição poderiam ser prejudicados.

A NFL ainda não formalizou nenhuma proposta para votação, mas o tema já é debatido nos bastidores. A experiência da UFL serve como um laboratório para avaliar como a regra impacta o ritmo e a pontuação dos jogos. A tendência é que o assunto continue sendo pauta nas reuniões de off-season e possa ser discutido de forma mais concreta visando a temporada de 2026.