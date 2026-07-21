Chuva atinge todo o Paraná com chegada de frente fria

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Uma frente fria que avança pelo Paraná deve trazer chuva para todo o estado ao longo desta semana. O tempo úmido deve se manter até sexta-feira (24).

As instabilidades começam a avançar já nos primeiros dias da semana. A previsão indica que o maior risco de temporais ocorre na quarta-feira (22).

As regiões dos Campos Gerais e do Sul do estado estão entre as áreas que devem ser mais afetadas pela mudança no tempo. A população deve ficar atenta às condições climáticas nos próximos dias.

A chegada da frente fria interrompe um período de tempo mais seco na região. As chuvas devem ocorrer de forma irregular, mas com potencial para acumulados significativos em algumas localidades.

O alerta vale principalmente para a quarta-feira, quando a combinação de calor e umidade pode favorecer a formação de tempestades isoladas, com rajadas de vento e queda de granizo em pontos específicos do estado.