Globo leiloa apartamento icônico da MPB

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Os herdeiros do grupo Globo, João Roberto Marinho, José Roberto e Irineu Marinho, estão em uma disputa judicial desde 2019 para receber aluguéis atrasados de três lojas em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A coluna GENTE teve acesso ao processo.

A fiadora do contrato, uma socialite que mora na Avenida Atlântica, foi acionada na Justiça e pode perder o imóvel onde vive. Os herdeiros conseguiram acioná-la para quitar uma dívida de 330 mil reais.

O apartamento da fiadora, avaliado por um perito em 4 milhões de reais, tem importância histórica. O imóvel de 400 metros quadrados, com ampla sala e vista para o mar de Copacabana, pertenceu a Nara Leão, ícone da Bossa Nova. A cantora costumava receber no local nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Roberto Menescal, Chico Buarque e Carlos Lyra.

A proprietária recorreu da decisão, alegando que o imóvel tem valor cultural e histórico. Ela também afirma que foi enganada para ser fiadora, por ser idosa e viúva, e que seu filho, que possui 50% do imóvel, não assinou o contrato. A Justiça ignorou os argumentos e determinou a avaliação da residência para leilão.

Outros casos de imóveis históricos na Justiça

Disputas envolvendo imóveis com valor cultural não são raras no Brasil. Em São Paulo, um casarão do início do século XX, que pertenceu a uma família de artistas, também foi levado a leilão após anos de briga entre herdeiros. O imóvel, localizado no bairro da Vila Mariana, estava alugado para uma escola, mas os proprietários não recebiam os pagamentos desde 2020.

No Rio de Janeiro, um apartamento no bairro de Santa Teresa, que serviu de ateliê para um pintor famoso, foi vendido em hasta pública para quitar dívidas de IPTU. A venda gerou protestos de moradores e artistas, que pediam a preservação do local como patrimônio cultural.