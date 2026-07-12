Estate de Paul Allen vende Seattle Seahawks

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O espólio de Paul G. Allen anunciou, neste sábado (11), que chegou a um acordo formal de venda do Seattle Seahawks, franquia da NFL. O time será adquirido por um grupo de investidores liderado pela família Khosla, que inclui Vinod Khosla.

A família Khosla assumirá o controle do time. "Estamos honrados por sermos escolhidos como os próximos guardiões do Seattle Seahawks. Esperamos dar continuidade ao legado vitorioso que Paul Allen criou e conquistar a confiança da organização e dos torcedores", disse Vinod Khosla, em nome da família.

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. O negócio ainda depende da aprovação da NFL, que deve ocorrer nos próximos meses.

Nas redes sociais, Vinod Khosla comemorou o acordo. "Empolgado em fazer parte dessa grande franquia. Também animado em ver o dinheiro indo todo para uma organização sem fins lucrativos. Nenhum outro comentário até que a venda seja finalizada", escreveu.

Família Khosla

Vinod Khosla é um empresário e investidor indiano-americano, cofundador da Sun Microsystems. Ele também é conhecido por sua atuação na área de investimentos em tecnologia e energia limpa. A família Khosla agora se prepara para assumir a gestão de uma das franquias mais tradicionais da NFL.

A venda do Seattle Seahawks marca o fim de uma era para o time, que era controlado pelo espólio de Paul G. Allen desde a morte do bilionário, em 2018. Allen comprou a franquia em 1997 e, sob sua gestão, o time conquistou três títulos da NFC e um Super Bowl, em 2014.