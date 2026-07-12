Inter de Limeira x Amazonas: onde ver ao vivo

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Inter de Limeira enfrenta o Amazonas em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo, e os torcedores podem conferir o horário e as prováveis escalações das equipes.

A partida acontece em um momento importante da competição, com ambas as equipes buscando melhorar suas posições na tabela. A Inter de Limeira joga em casa e espera contar com o apoio da torcida para conquistar os três pontos.

Além das escalações, a reportagem também traz informações sobre os desfalques de cada time e a arbitragem que comandará o duelo. A cobertura completa do jogo inclui detalhes sobre onde assistir ao vivo.

Outros resultados da Série C

Em outra partida da rodada, o Guarani empatou sem gols com o Floresta-CE no Estádio Brinco de Ouro. O Bugre completou três rodadas consecutivas sem vencer na competição. Com o resultado, o time cearense se aproximou do G-8, grupo de classificação para a próxima fase.

O empate foi um resultado frustrante para o Guarani, que buscava a vitória em casa para se recuperar na tabela. A equipe agora precisa se reorganizar para os próximos desafios da Série C.