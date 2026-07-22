Georgia RB hospitalizado após acidente de ATV

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O running back do Georgia Bulldogs, Dante Dowdell, foi hospitalizado após um acidente com um veículo todo-terreno (ATV). A informação foi confirmada pela universidade e pela comissão técnica da equipe de futebol americano.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu fora do campus da universidade. O jogador sofreu ferimentos considerados sérios e precisou ser transferido para mais de um hospital para receber atendimento. O técnico Kirby Smart afirmou que ainda não há um cronograma definido para o retorno do atleta aos campos.

A gravidade do acidente fez com que Dowdell fosse levado para unidades de saúde diferentes, o que indica a complexidade do tratamento necessário. A equipe médica do Georgia Bulldogs está acompanhando de perto a recuperação do jogador.

Impacto no elenco

A lesão de Dante Dowdell representa uma perda significativa para o ataque dos Bulldogs. O jogador era uma peça importante no esquema ofensivo da equipe e sua ausência por tempo indeterminado preocupa a comissão técnica. A expectativa é que novos exames nas próximas semanas determinem a gravidade exata dos ferimentos e o período de recuperação.

A universidade não divulgou detalhes específicos sobre as lesões, mas fontes próximas ao programa indicam que o acidente foi grave o suficiente para exigir cuidados médicos intensivos. A prioridade no momento é a saúde e o bem-estar do atleta.