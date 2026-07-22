Vazou: Horizon 3 repete fórmula de sucesso

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Informações vazadas sobre o aguardado Horizon 3 indicam que o novo jogo da franquia deve manter a fórmula que consagrou a série. As primeiras impressões, divulgadas por fontes não oficiais, sugerem que a experiência de jogo será bastante familiar para os fãs.

Segundo os relatos, a jogabilidade de Horizon 3 não apresenta mudanças drásticas em relação aos títulos anteriores. A estrutura de missões, o combate contra máquinas e a exploração do mundo aberto seguem o mesmo padrão já conhecido pelos jogadores. A informação é de que a desenvolvedora optou por refinar a experiência existente, em vez de introduzir novidades radicais.

Os rumores apontam que os testes internos do jogo já estão em andamento. Isso indica que o desenvolvimento está em um estágio avançado. A expectativa é que a jogabilidade permaneça no centro da experiência, com foco naquilo que tornou a série popular entre o público.

Detalhes específicos sobre a história ou novos personagens não foram revelados nessas primeiras impressões. O foco dos vazamentos está na mecânica de jogo e na sensação geral de continuidade. Aparentemente, a empresa não pretende arriscar com alterações que possam afastar a base de fãs consolidada.

O rumor ganhou força após publicações de sites especializados, como o TudoCelular.com e o Eurogamer.pt, que repercutiram as informações. O portal Combo Infinito também noticiou que Horizon 3 já estaria em fase de testes internos, corroborando as suspeitas do mercado.

Ainda não há confirmação oficial por parte da desenvolvedora sobre os vazamentos ou sobre uma data de lançamento. Enquanto isso, os fãs aguardam por um anúncio formal que possa esclarecer os rumores e confirmar se a experiência será mesmo uma continuação direta da fórmula anterior.