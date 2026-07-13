Globo organiza novelas das seis e das sete, mas bagunça as nove

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Globo está reorganizando a programação de suas novelas, mas a bagunça na faixa das nove contrasta com a organização nas faixas das seis e das sete. Enquanto isso, a emissora busca definir os próximos passos para a continuação de "Avenida Brasil".

Ricardo Waddington definiu seu time de diretores para a continuação de "Avenida Brasil". A informação foi publicada pelo jornal O Globo. O diretor está montando a equipe que dará sequência ao projeto, que ainda não tem título definitivo.

De acordo com o Diário de Cuiabá, o título "Filhos do Divino" não agradou. A Globo ainda busca um nome para a sequência de "Avenida Brasil". A novela original, exibida em 2012, foi um grande sucesso de audiência e crítica.

A expectativa é que a nova produção mantenha o mesmo estilo da antecessora. A emissora não confirmou oficialmente a data de estreia nem o elenco completo. As informações sobre a trama também seguem em sigilo.