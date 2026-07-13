Vilania de Ormund Hightower em House of the Dragon

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Desde que apareceu em "House of the Dragon", Ormund Hightower (James Norton) não fez nada além de cheirar seu pomander, clarear o cabelo de um menino como um verdadeiro Targaryen e mentir. Agora, no episódio 4 da terceira temporada, seu verdadeiro plano é revelado.

Ele não quer ajudar a proteger a reivindicação de Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) ao trono. Em vez disso, Ormund quer colocar outra pessoa no Trono de Ferro: Daeron Targaryen (Benjamin Evan Ainsworth).

Como Daeron foi criado como pupilo da Casa Hightower, Ormund acredita que ele não é tão afetado pela "mácula" do sangue Targaryen que compartilha com seus irmãos. Ele pensa que Daeron é mais um Hightower, abençoado com as virtudes dos Sete e, portanto, mais adequado para governar. O Alto Septão Balman (Simon Chandler) se recusou a abençoar a coroação de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) por considerar os Targaryen e seus dragões profanos. Talvez ele e o restante da Fé dos Sete vissem Daeron de forma diferente devido à sua conexão com a Casa Hightower.

Nenhum dos esquemas de Ormund, desde usar um Daeron falso (Charlie Gordon) até planejar coroar o verdadeiro Daeron, está em "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin. A mudança abre várias possibilidades para o futuro que não estão presentes no livro.

O que Ormund e Daeron fazem em "Fogo e Sangue"?

Ormund e Daeron passam a maior parte do tempo em e ao redor de Tumbleton. Eles também lutam na Batalha do Hidromel, que a série parece ter cortado. Durante o tempo em Tumbleton, alguns lordes locais acreditam que Daeron deveria ser coroado rei, por ser um desafiante à reivindicação de Rhaenyra. No entanto, Ormund não é o mentor deste plano. Ao colocar Ormund no controle da trama, "House of the Dragon" reforça seu papel como um grande antagonista fora da família Targaryen direta, ao mesmo tempo que dá mais ênfase à reivindicação de Daeron ao trono.

Esses elementos já estão presentes em "Fogo e Sangue", mas o livro tem 700 páginas de história Targaryen, com apenas uma pequena fração dedicada à Dança dos Dragões. Por isso, os personagens como Ormund e Daeron têm menos tempo do que na série. "House of the Dragon" tem o poder de expandir muitos de seus personagens, às vezes ao custo de cortar personagens-chave do livro. Esse poder está em exibição com Ormund e Daeron, oferecendo um vislumbre fascinante de sua dinâmica de lorde e escudeiro e destacando ainda mais a devoção da Casa Hightower aos Sete.

O plano de coroar Daeron também aumenta a urgência de Rhaenyra em se estabelecer firmemente como a Rainha dos Sete Reinos. Além disso, a jogada do falso Daeron piora a crescente paranoia de Rhaenyra. Tudo isso é uma combinação potente que não teria sido possível se "House of the Dragon" não tivesse se desviado um pouco de seu material de origem. Com isso, a série apresenta um novo vilão ainda mais formidável, além de uma intrigante conspiração que leitores do livro e espectadores da série não conseguirão prever.

"House of the Dragon" está disponível no HBO Max, com novos episódios aos domingos às 21h (horário de Brasília) na HBO e no HBO Max.