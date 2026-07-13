Sumô: Abertura do Torneio de Julho ao Vivo

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O canal NHK WORLD-JAPAN vai transmitir ao vivo as lutas do primeiro dia do Torneio de Julho de Sumô, direto de Nagoya. A programação, chamada GRAND SUMO LIVE, marca a abertura do campeonato, que terá duração de 15 dias.

Na transmissão do Dia 1, os principais lutadores da categoria terão suas primeiras lutas na competição. O evento é conhecido como o torneio de verão do calendário profissional do esporte. A cobertura ao vivo permite que os fãs acompanhem o início da disputa pelo título, com os atletas buscando uma boa colocação desde o começo.

O torneio de Nagoya é um dos seis grandes torneios oficiais realizados anualmente pela Associação de Sumô do Japão. Cada edição tem 15 dias de competição, onde os wrestlers enfrentam um oponente diferente por dia. A transmissão ao vivo da NHK oferece ao público internacional acesso direto às arenas, com comentários e análises sobre as técnicas e estratégias dos lutadores. A expectativa é alta para ver o desempenho dos campeões e dos novos talentos no primeiro dia de confrontos.