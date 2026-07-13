Manchester United contrata Andrey Santos

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Manchester United anunciou a contratação do volante brasileiro Andrey Santos. O jogador deixa o Chelsea e assinou contrato por cinco temporadas com a equipe inglesa.

A negociação foi concluída após dias de especulações. Andrey Santos estava perto de deixar o Chelsea e deverá substituir Casemiro no elenco do United.

Em outra movimentação no futebol inglês, o novo técnico do Liverpool, Iraola, pediu reforços em sua primeira coletiva. "Precisamos de mais jogadores", afirmou o treinador, que disse confiar no trabalho da diretoria no mercado para a temporada.

Já Klopp revelou que o Liverpool tentou contratar Mbappé durante um voo em 2017. Em comentário na TV alemã, o treinador disse: "Voamos em círculos. Foi ótimo, mas ele escolheu o PSG".

O Chelsea também anunciou Xabi Alonso como novo treinador. O espanhol, ex-Real Madrid, foi anunciado em maio e chegou ao clube nesta quinta-feira para iniciar o trabalho.

No futebol feminino, o London City Lionesses anunciou a contratação de Alexia Putellas. Recém-promovido à WSL, o clube de Michele Kang será o primeiro time da vencedora da Bola de Ouro após 14 anos no Barcelona.

O Fulham anunciou a contratação de Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid. O clube inglês, 11º colocado na última Premier League, será o segundo trabalho do treinador espanhol.

O lateral-direito Pedro Lima, do Wolverhampton, comentou sobre sua adaptação na Europa após a primeira temporada. O paraibano revelou o sonho de defender a seleção brasileira e quer seguir exemplos de outros jogadores do estado que foram convocados.

O Chelsea escolheu o influenciador Carlinhos Maia para divulgar seu novo uniforme. O influenciador disse que é uma honra participar dessa ação de marketing.

Por fim, o Tottenham anunciou a contratação de Robertson, ex-Liverpool. O lateral-esquerdo de 32 anos vai defender a Escócia na Copa do Mundo.