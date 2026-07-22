Morre aos 21 anos piloto promessa do automobilismo português

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Foi anunciada nesta quarta-feira (22) a morte do piloto Zdenek Chovanec, de apenas 21 anos. O jovem era uma promessa do automobilismo português e fez parte do grid da Fórmula 4 italiana, além de ter competido na Fórmula 3. Chovanec também se destacou no kart em Portugal.

Nascido em Puerto la Cruz, na Venezuela, Chovanec mudou-se ainda jovem para Portugal e corria sob a bandeira do país. Nos últimos anos, ele competia com carros de turismo. O óbito ocorreu no último sábado (18), e a informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

"É com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento prematuro de Zdenec Chovanec, piloto de apenas 21 anos que competiu com a bandeira de Portugal nos últimos anos. Disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares. À família e amigos, as nossas sentidas condolências", diz a nota da federação.

A causa da morte de Chovanec não foi divulgada. O velório do piloto está marcado para a próxima quinta-feira (23) na Capela Despedida do Tanatório de Matosinhos, em Portugal.